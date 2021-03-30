رئيسة سلوفاكيا تقبل استقالة الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا، الثلاثاء، قبول استقالة رئيس الوزراء الشعبوي المحافظ إيجور ماتوفيتش.

وأعطت رئيسة كابوتوفا تفويضا رسميا لوزير المالية الحالي إدوارد هيجر، لتشكيل حكومة جديدة.



وكان ماتوفيتش قد أعلن استقالته من رئاسة الحكومة المكونة من 4 أحزاب الأحد تحت ضغط من شركائه في الائتلاف واقترح هيجر خليفة له.

وينتمي هيجر 44 عاما، وهو خبير تسويق، إلى الجناح المسيحي المحافظ لحركة ماتوفيتش "أشخاص عاديون وشخصيات مستقلة".

ويعتبر "هيجر" سياسيا توافقيا، حيث تعهدت أحزاب التحالف الأربعة السابقة بالفعل بتقديم دعمها له.

كما وافقوا على رغبة ماتوفيتش في أن يصبح وزيراً للمالية في المقابل وأعلنوا أنهم يريدون، مع استثناءات قليلة، ترشيح نفس الأشخاص للحكومة مرة أخرى.