آثار جانبية "شديدة الخطورة" تدفع ألمانيا لاتخاذ قرار بشأن أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت السلطات الألمانية تخصيص لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما فقط.

وأوصت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا، في بيان، بأن اللقاح البريطاني يناسب الأشخاص الذين تبدأ أعمارهم من 60 عاما.



وأضافت: "بناء على المعلومات المتاحة حاليا، فإن اللقاح يحمل آثارا جانبية نادرة ولكنها شديدة الخطورة تصل إلى الجلطات الدموية للأشخاص الأصغر سنا".

ولفتت اللجنة إلى أنها ستصدر توصية أخرى في شهر أبريل/نيسان حول إمكانية الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح للأشخاص فوق الـ60 عاما.

وقبيل صدور هذه التوصية، أوقفت عدد من المدن والولايات الألمانية مثل برلين وبافاريا، وبراندنبورغ، استخدام اللقاح البريطاني للأشخاص تحت سن 60 عاما.

وفي الفترة الماضية، أرسلت عيادات طبية ومراكز تطعيم في ألمانيا شكاوى إلى وزارة الصحة الاتحادية حول تسبب أسترازينيكا في جلطات دموية للشباب.

وحتى الثلاثاء، أصيب 31 شخصا بجلطات دموية مختلفة الشدة في ألمانيا بعد تلقي لقاح أسترازينيكا، فيما توفى 9 آخرون للسبب نفسه.

وحتى الإثنين الماضي، حقن 2.7 مليون شخص بجرعة أولى من لقاح أسترازينيكا في ألمانيا، فيما تلقى 767 شخصا فقط الجرعة الثانية من اللقاح.