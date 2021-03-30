شكرا لقرائتكم خبر المستشفى السعودي الألماني بالرياض مقصد للإصابات الرياضية للاعبي الأندية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد المستشفى السعودي الألماني في العاصمة الرياض مقصدا للإصابات الرياضية ومركزا مرموقا في عمليات العظام عامة والإصابات الرياضية خاصة، الأمر الذي يجعل المستشفى محل ثقة لدى الكثيرين من الرياضيين في المملكة وعلى مستوى الأندية الكبيرة.

وقام مركز جراحة العظام بإشراف استشاريين سعوديين في وحدة الإصابات الرياضية والمناظير بإجراء عملية الرباط الصليبي بالمنظار للعديد من اللاعبين المحترفين بنجاح تام، حيث يستكمل المريض مرحلة علاجه لدى وحدة التأهيل الرياضي ما بعد العمليات والإصابات من أجل الاستشفاء العاجل والآمن.

ويدل ذلك على ثقة مراجعي وحدة الإصابات الرياضية بالمستشفى والذى جعل هذه الوحدة مقصدا مهما للاعبين من مختلف الأندية.

وتتمثل الإصابات الرياضية الأكثر شهرة في إصابات الركبة والمتمثلة في الأربطة سواء الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي والأربطة الجانبية للركبة وكذلك إصابات الغضروف الهلالي.

وتعتبر شراكة المستشفى مع أهم مستشفيات العالم (مايو كلينك) من الولايات المتحدة الأمريكية قفزة نوعية من حيث تقديم أفضل الاستشارات الطبية والحلول السريعة لصحة مرضى المستشفى السعودي الألماني.