شكرا لقرائتكم خبر المستشفى السعودي الألماني بالرياض مقصد للإصابات الرياضية للاعبي الأندية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام مركز جراحة العظام بإشراف استشاريين سعوديين في وحدة الإصابات الرياضية والمناظير بإجراء عملية الرباط الصليبي بالمنظار للعديد من اللاعبين المحترفين بنجاح تام، حيث يستكمل المريض مرحلة علاجه لدى وحدة التأهيل الرياضي ما بعد العمليات والإصابات من أجل الاستشفاء العاجل والآمن.
ويدل ذلك على ثقة مراجعي وحدة الإصابات الرياضية بالمستشفى والذى جعل هذه الوحدة مقصدا مهما للاعبين من مختلف الأندية.
وتتمثل الإصابات الرياضية الأكثر شهرة في إصابات الركبة والمتمثلة في الأربطة سواء الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي والأربطة الجانبية للركبة وكذلك إصابات الغضروف الهلالي.
وتعتبر شراكة المستشفى مع أهم مستشفيات العالم (مايو كلينك) من الولايات المتحدة الأمريكية قفزة نوعية من حيث تقديم أفضل الاستشارات الطبية والحلول السريعة لصحة مرضى المستشفى السعودي الألماني.
كانت هذه تفاصيل خبر المستشفى السعودي الألماني بالرياض مقصد للإصابات الرياضية للاعبي الأندية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.