محمود تراوري: تقرير «الحالة الثقافية» عمل حيوي يواكب التغيير المرتقب

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بناء الهوية الحضارية
وأشار تراوري إلى أن رصد الحالة الثقافية يُبقي الذاكرة المجتمعية حاضرة تجاه ما قدم من فعل ثقافي لأجل بناء الهوية الحضارية، مضيفا «لاشك أن التقرير يوضح التماهي مع الواقع الثقافي المحلي، وما شهده على مدى الـسنوات الماضية من حراك يواكب التغيير المنشود والتحول المرتقب، انطلاقا من رؤية استراتيجية للفعل الثقافي، الأمر الذي سيعطي الحافزية، لأن يشهد المستقبل المزيد من الفعاليات والأنشطة الإثرائية، بعد انحسار جائحة كورونا، وتفعيل المهرجانات الوطنية ذات البعد الدولي، وأبرزها مهرجان الجنادرية، وسوق عكاظ، تحقيقا لما يعرف بـ (القوة الناعمة).
مرحلة تنموية معرفية
وأكد بأن رصدا كهذا الذي يقدمه تقرير (الحالة الثقافية) يتناغم مع التطلعات نحو مرحلة تنموية معرفية جديدة، ويمكن اعتباره بوابة مشرعة لاستلهام أفكار تحقق رؤية الاستراتيجية الثقافية الوطنية، وفرصة لتحديث الإنتاج الإبداعي، حيث يتأمل المثقفون أن يجسدوا أفكار الوزارة وتصوراتها بالتلاحم والالتفاف بين جميع شرائح وطبقات ومكونات المجتمع.
واختتم تراوري حديثه قائلا «إن الساحة الثقافية تزدحم بالعشرات من المثقفين والأدباء والفنانين، الذين يتوقون لوضع بصمات خالدة في التاريخ الثقافي للمملكة، حيث يأتي الرصد ليوثق التفاصيل والأحداث التي أسهمت في بناء النسيج الثقافي الوطني، والذي سيعطي التصور الواضح للسياق الحضاري المأمول مستقبلاً».
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