شكرا لقرائتكم خبر خطط تشغيلية وبرامج تراعي الإجراءات الاستثنائية لموسم رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطبيق الإجراءات الاحترازية لموسم رمضان المبارك لهذا العام في المصليات المخصصة لتأدية الصلوات المفروضة والتراويح والقيام، من خلال وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق مسافات التباعد الجسدي والتأكيد على لبس الكمامة وتعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة.

وأكدت الرئاسة ضرورة الالتزام بالحجز للعمرة والصلاة عبر تطبيق «اعتمرنا»، وتحميل وتفعيل تطبيقي «توكلنا» و»تباعد» حفاظا على سلامة ضيوف الرحمن، وذلك في مواقع مصليات شرفات الدور الأول المطلة على الكعبة المشرفة، ومصليات الدور الأول من توسعة الملك فهد، وسطح وقبو توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة كاملة بساحتها الخارجية والساحة الشرقية، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين، وتخصيص مصليات بالدور الأول لأداء سنة الطواف.

وتسخر الرئاسة كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين هذا العام بإجمالي (9322) من الكوادر البشرية، موزعين بنسب محددة على 5 ورديات، كما حرصت في دليل وسياسات خطة الطوارئ على تنظيم أخذ اللقاح والفحص الدوري لجميع العاملين والعاملات بالمسجد الحرام.

وسيجري غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميا بنحو 60,000 لتر من مواد التطهير الصديقة للبيئة و86,400 لتر ماء و270 معدة ومضخة وجهازا، تعمل معا من أجل تهيئة مناخ صحي وتعبدي آمن لقاصدي المسجد الحرام خلال رمضان المبارك.

وأشارت الرئاسة إلى أنه ستوزع وجبات الإفطار الفردي بالتعاون مع إمارة منطقة المكرمة ممثلة في لجنة الرفادة والسقاية، مع التأكيد على منع إدخال وجبات السحور.

من أعمال الرئاسة:

