شكرا لقرائتكم خبر دورة عن أساسيات لغة الإشارة لمنسوبي شؤون الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية ممثلة بوحدة المدربين بأكاديمية المسجد الحرام دورة تدريبية عن بعد بعنوان «أساسيات لغة الإشارة» لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام الأستاذ أحمد بن عيد الوذيناني أن الأكاديمية تواصل تقديم عدد من الدورات عن بعد، وذلك إنفاذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ لتطوير الكوادر البشرية بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام، والاستفادة من وسائل التقانة، حيث قدم الدورة المدرب صالح النفيعي.

إلى ذلك عقد المجلس التطويري بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اجتماعه الدوري مع وكالة الترجمة والشؤون التقنية بوكالة شؤون المسجد النبوي برئاسة وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد الحميدي.

واستعرض الاجتماع جدول سير الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين، ومناقشة مستجدات مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية والخطة الزمنية للرفع من مخرجات المشروع.

كما جرى استعراض التقارير الدورية للمؤشرات وقياس الأداء ومناقشة سبل تطويرها إلى جانب عرض تقارير التطبيقات المطروحة خلال السنة وتقييمها.

واطلع رئيس المجلس وأعضاؤه على مخرجات وتوصيات الاجتماع المنعقد للإدارة العامة لتقنية المعلومات مع مركز المعلومات الوطني ومناقشة سبل التعاون وتطوير العلاقة التشغيلية بين الطرفين وما طرح من أفكار للتعاون في ما يتعلق بمنصة ديم والنفاذ الوطني الموحد، ومناقشة تقارير الفترة السابقة لفريق عمل منصة منارة الحرمين وفريق التنسيق الإعلامي وفريق التقارير والإحصائيات.

وتسعى الوكالة للرفع من الجاهزية القصوى لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من الخدمات المقدمة للزوار الناطقين بغير العربية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جهة ثانية عقدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حلقة عمل مع مقدمي خدمة الإفطار للصائمين خلال رمضان المبارك، وذلك برئاسة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي التنفيذية والتطويرية عبدالعزيز الأيوبي.

محاور الدورة:

