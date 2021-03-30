تدريب 72 طالبة على اكتشاف آثار موقع الراكة التاريخي بالدمام

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ويعد موقع الراكة من المواقع الأثرية المهمة في المنطقة الشرقية وفق تصنيف المسح الأثري الشامل الذي نفذ في المنطقة عام 1977م، ودلت المكتشفات الأثرية التي عثر عليها خلال التنقيب الذي جرى في الموقع عام 2009م على أنه من أهم المواقع الكاشفة لفترة ما قبل الإسلام والفترة الإسلامية حتى نهاية القرن الرابع الهجري.
ويأتي هذا التعاون من منطلق حرص هيئة التراث على الشراكة مع الجامعات السعودية لتوفير برامج تدريبية عملية لطلاب وطالبات الجامعات المتخصصين في علوم الآثار، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة التي تؤهلهم للعمل في المجال وفق أسس علمية عالية، وبما يرفع من مستوى اهتمام المجتمع عموما بالآثار وعلومها.
موقع الراكة:
- يتكون من مستوطنة صغيرة على الساحل الشرقي
- يتضمن مجموعة آبار وثماني وحدات معمارية فريدة تدل على هوية الساحل الشرقي في الجزيرة العربية مزودة بمجموعة من الغرف مبنية من الأحجار، في كل وحدة معمارية مدبسة أو مدبستين لاستخراج الدبس من التمر.
- تنوعت المعثورات بالموقع بين أدوات طبية، وفخارية متنوعة والمزجج، كما عثر على كسر الحجر الصابوني، والزجاجيات وبقايا لكائنات بحرية.
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