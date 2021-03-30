بالفيديو.. الدفاعات السعودية تقتنص طائرة حوثية مفخخة على حدود المملكة مع اليمن

وثق مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للإخبارية على موقع «تويتر»، لحظة اقتناص الدفاعات الجوية السعودية لطائرة مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران) وذلك على حدود المملكة مع اليمن.

وكان تحالف دعم الشرعية، قد أعلن اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المملكة.

وقال التحالف، إنه تمكن من اعتراض إحدى الطائرتين فوق اليمن، فيما اعترض الثانية قبل استهداف المدنيين في جازان.

وأشار إلى استمرار محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

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