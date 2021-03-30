«المرور» يوضح مصير «الزيادة المسحوبة بنكيًا» عند سداد رسوم الرخصة

أوضح المرور السعودي آلية تجاوز مشكلة زيادة المبلغ المسحوب بنكيًّا (من قائد المركبة) عند دفع رسوم تجديد الرخصة عن المبلغ المطلوب نظاميًّا.

وقال: «إنَّ النظام المالي للمرور عبر مواقع البنوك يزود المستفيدين بالمبلغ المطلوب باحتساب الرسوم والغرامات معًا»، وذلك ردًا على تساؤل ورد عبر حساب «المرور السعودي» الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والذي قال فيه أحد المستفيدين: «كانت رسوم تجديد الرخصة المطلوبة من منصة أبشر لمدة 5 سنوات 200 ريال، وعند التجديد من خلال تطبيق البنك، سحب مني مبلغ 300 ريال، فما هو موقف الـ «100» الزائدة؟».

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