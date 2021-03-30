وزارتا الداخلية و«الإسكان» توقعان اتفاق تعاون إعلاميًا- توعويًا

وقعت وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون إعلامية؛ بهدف التنسيق والتعاون في المجال الإعلامي بشأن الحملات الوطنية السنوية والإعلامية المشتركة، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للتنمية الوطنية الشاملة، ويتم بموجبها تعزيز التعاون المشترك بينهما للاستفادة الكاملة من الإمكانيات والأدوات الإعلامية المتاحة بين الطرفين، وتعزيز الأداء الإعلامي الحكومي وكفاءة الظهور والإنتاج، ودعم الحملات الوطنية السنوية والمعارض، وإيصال الرسائل الإرشادية والتوعوية للمجتمع.

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