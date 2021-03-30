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الوزير الجبير يستقبل السكرتير الدائم في وزارة الخارجية القبرصية

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الرياض - محمد عبدالله - استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين..

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، بديوان الوزارة بالرياض اليوم، السكرتير الدائم في وزارة الخارجية للجمهورية القبرصية السيد كورنيليوس كورنيليو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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