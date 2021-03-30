وزارة الصحة: أصحاب «وضع محصَّن» ليسوا ملزمين بالحجر بشرط

جددت وزارة الصحة، التأكيد على أن المصنفين بـ «وضع محصَّن» في تطبيق توكلنا، ليسوا ملزمين بدخول الحجر الصحي طالما لم تظهر عليهم أعراض تنفسية.

وقالت الوزارة: إنَّ من استكمل التطعيم (ضد فيروس كورونا) وأصبح وضعه «محصنا» في توكلنا ولم تظهر عليه أعراض تنفسية؛ فلا يلزمه الدخول في الحجر؛ لكن يجب عليه الاستمرار في الاحترازات العامة، مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

جاء ذلك؛ ردًا من الوزارة عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع «تويتر»، على تساؤل مستفيد قال فيه: حصلت على الجرعة الثانية اللقاح منذ شهرين ولكن ما الإجراءات المطلوبة؛ لكي أحمي عائلتي إذا خالطت مصابًا أو ظهرت عليّ أعراض؟ وهل أنا ناقل للفيروس حتى ولو كنت محصنا وهل أحجر نفسي؟».

إلى ذلك أكدت الوزارة تسجيل 556 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات، ودعت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة أفراد المجتمع للوصول جميعًا إلى بر الأمان.

وحثت وزارة الصحة على المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ لقاح كورونا، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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