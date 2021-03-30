التأمين ضد هروب العمالة المنزلية ورفضها العمل وإنهائها التعاقد.. قريبًا

أنهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتنسيق مع البنك المركزي، الإجراءات والدراسات المتعلقة بالتأمين ضد هروب العمالة المنزلية، أو رفضها العمل أو عدم الرغبة في إكمال فترة التعاقد.

وأوضحت قناة «الإخبارية» أن وزارة الموارد البشرية، تعتزم إصدار قرار في وقت قريب، في هذا الشأن؛ مشيرة إلى أن وثيقة التأمين ستكون اختيارية، وتستفيد منها أيضًا العمالة المنزلية.

وتعوض وثيقة تأمين العمالة المنزلية المستفيدين من قبل شركات التأمين، بقيمة تكاليف الاستقدام في حالة هروب العمالة أو في حالة امتناعها عن العمل في الفترة المتبقية من العقد، وذلك بعد انقضاء فترة 3 أشهر، كما يتم تعويض العامل المنزلي بالرواتب المتأخرة.

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