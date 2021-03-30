استعدادات رمضان.. أمير الحدود الشمالية يقف على جاهزية مساجد طريف

وقف الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم على استعدادات وجاهزية المساجد في محافظة طريف لاستقبال شهر رمضان المبارك في إطار جولته التفقدية بالمحافظة.

واطّلع أمير المنطقة خلال جولته التفقدية للمساجد والجوامع على المرافق العامة والمصليات الخاصة بالنساء, موكدًا أهمية تهيئتها بما يليق بهذا الشهر الفضيل بكل ما تحتاجه من صيانة وتبريد وفرش ومصاحف ومكتبات وأئمة لصلاة التراويح والقيام وفقًا للتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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