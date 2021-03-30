فيديو يوثق لحظة تدمير طائرة مفخخة للحوثيين أٌطلقوها باتجاه المملكة

وثق تحالف دعم الشرعية باليمن، لحظات تدمير طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران) حاولت استهداف منطقة جازان؛ حيث نشرت «الإخبارية» عبر حسابها على «تويتر» لحظة اعتراض المسيرة المفخخة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية، اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة، قائلا إنه تمكن من اعتراض إحدى الطائرتين فوق اليمن، فيما اعترض الثانية قبل استهداف المدنيين في جازان.

وأشار إلى استمرار محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

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