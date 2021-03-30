«أبشر»: 3 خطوات لإنهاء إجراءات «الخروج النهائي» للسائق

جددت منصة أبشر التذكير بإنهاء إجراءات «الخروج النهائي» للسائق، وقالت المنصة، إن تسوية الخروج النهائي للسائق تتطلب قيام طالب الإجراء بالدخول إلى حسابه من خلال منصة أبشر وعبر تبويب العمالة النقر على أيقونات: «خدمات- التأشيرات- اختيار العامل».

جاء ذلك؛ ردًا على تساؤل ورد للمنصة من أحد المستفيدين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيه: ما هي خطوات عمل خروج نهائي للسائق؟

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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