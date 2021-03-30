173 مليون ريال لاستكمال طريق الملك عبدالله ببريدة

افتتح أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ثلاثة مشاريع لاستكمال طريق الملك عبدالله وتقاطعاته، التي نفذتها أمانة المنطقة، ضمن الخطة الإستراتيجية لاستكمال الطريق، الذي يعدّ من أهم الطرق الرئيسة والناقلة للحركة من شمال إلى جنوب مدينة بريدة.

واستمع إلى شرحٍ مفصل من قبل أمين المنطقة، عن مراحل العمل بالمشاريع الثلاثة، التي تأتي استكمالاً لمشاريع طريق الملك عبدالله، وتتضمن استكمال الطريق بجنوب مدينة بريدة، واستكمال الطريق الرئيس لتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فيصل، واستكمال الطريق الرئيس لتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك خالد، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تمثل مرحلة مهمة من مشاريع الطريق، وتسهم بشكل مباشر في تسهيل الحركة المرورية بالمدينة وضواحيها.

وأوضح أن المشاريع التنموية والخدمية مستمرة، وعجلة التنمية تواصل مسيرتها في دوت الخليج بكل كفاءة واقتدار، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، مثمناً للقائمين على المشاريع جهودهم المبذولة وإنجازاتهم الملموسة، ومبدياً فخره بذلك.

وأشار إلى أن مشاريع استكمال طريق الملك عبدالله، بلغت قيمتها الإجمالية 173 مليون ريال، تمثلت في تقاطع طريق الملك فيصل، وتقاطع طريق الملك خالد، واستكمال بعض المشاريع الأخرى في الطريق، التي تخدم عددا من الأحياء القريبة لطريق الملك عبدالله، وتساعد في تخفيف الضغط على بعض الطرق المرتبطة به.

في غضون ذلك، يدشن أمير القصيم غدا عددا من المشروعات التنموية والخدمية والخيرية بمحافظة البدائع بتكلفة إجمالية تقدر بـ336793757 ريالا، في قطاعات الإسكان والبلدية والصحة والتعليم والجمعيات الخيرية والاجتماعية.