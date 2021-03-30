وزير الداخلية يدشن حسابه في تويتر

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقال الأمير في تغريداته الثلاث الأولى: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر.. مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما سمو سيدي ولي العهد تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية، وتأتيان امتدادًا لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سموه يحفظه الله». يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف من مواليد 4 نوفمبر 1983. ودرس في مدارس الظهران الأهلية، وتلقى التعليم الجامعي في جامعة الملك سعود قسم القانون، وعمل بعدها عدة سنوات في القطاع الخاص. وكلفه جده الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز بعضوية اللجنة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز للسنة النبوية، كما كلفه بعضوية اللجنة العلمية للجائزة.



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