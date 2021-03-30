أمير مكة يرعى حفل إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين

وبين أن قطار الحرمين بانطلاقته الجديدة سيعمل بكامل طاقته، حيث تصل قدرة النقل اليومية إلى 54 رحلة ومعها سينقل القطار الواحد 417 مسافرًا وبسرعة تصل إلى 300 كلم/ ساعة بما يراعي الكثافة العالية التي يشهدها موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، وتزايد الإقبال على الرحلات خلال موسم عيد الفطر، إلى جانب الجاهزية الكاملة لموسم حج العام الجاري 1442هـ، مشيرًا إلى أن الكفاءة التشغيلية للرحلات تراعي أعلى مقاييس الجودة والسلامة، وتتيح خيارات متعددة بينها احتياجات المسافرين بين درجتي الأعمال والاقتصادية.
يذكر أن قطار الحرمين السريع يعد مشروع النقل الأضخم والأحدث في منطقة الشرق الأوسط، حيث ينقل المسافرين عبر خمس محطات عصرية تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بطول 450 كيلو مترًا.
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