أمير مكة يرعى حفل إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين

يرعى مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل غدًا، حفل إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يزور محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالتزامن مع انطلاقة أولى الرحلات يوم غد الأربعاء. وأوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية صالح الجاسر أن الرحلات التي ستنطلق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تشمل المرور بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

وبين أن قطار الحرمين بانطلاقته الجديدة سيعمل بكامل طاقته، حيث تصل قدرة النقل اليومية إلى 54 رحلة ومعها سينقل القطار الواحد 417 مسافرًا وبسرعة تصل إلى 300 كلم/ ساعة بما يراعي الكثافة العالية التي يشهدها موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، وتزايد الإقبال على الرحلات خلال موسم عيد الفطر، إلى جانب الجاهزية الكاملة لموسم حج العام الجاري 1442هـ، مشيرًا إلى أن الكفاءة التشغيلية للرحلات تراعي أعلى مقاييس الجودة والسلامة، وتتيح خيارات متعددة بينها احتياجات المسافرين بين درجتي الأعمال والاقتصادية.

يذكر أن قطار الحرمين السريع يعد مشروع النقل الأضخم والأحدث في منطقة الشرق الأوسط، حيث ينقل المسافرين عبر خمس محطات عصرية تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بطول 450 كيلو مترًا.