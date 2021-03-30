السعودية اليوم / الكويت تسجل 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 17 شعبان 1442 هـ الموافق30 مارس 2021 م واس

سجلت الكويت اليوم 1271 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 240 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14263 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1308 إصابات في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 215250.

// انتهى //

19:44ت م

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الكويت 17 شعبان 1442 هـ الموافق30 مارس 2021 م واسسجلت الكويت اليوم 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 230821, كما سجلت 10 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1308 حالات.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 240 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14263 حالة.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1308 إصابات في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 215250.// انتهى //19:44ت م0217

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