السعودية اليوم / ورشة عمل عربية - دولية حول تمويل أدوات كفاءة الطاقة المبتكرة



القاهرة 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

نظّمت جامعة الدول العربية "القطاع الاقتصادي - إدارة الطاقة" و "الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اليوم ورشة عمل بعنوان "تمويل أدوات كفاءة الطاقة المبتكرة" عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في تصريح له اليوم أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بأدوات كفاءة الطاقة في المنطقة العربية وترشيد استخدامها بما يعود بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية على جميع القطاعات، مشيرًا إلى أنها تعدّ فرصة لإبراز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة.

ونوّه السفير بالتعاون القائم بين الأمانة العامة للجامعة العربية والحكومة الألمانية في موضوع "تمويل أدوات كفاءة الطاقة المبتكرة" الحيوي مع توجه العالم إلى الابتكار في تمويل الأنشطة ذات المردودية المباشرة، لافتًا الانتباه إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار تنفيذ توصية لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي عُقدت عن بُعد يوم 25 نوفمبر عام 2020م بالموافقة على إنشاء منصة لكفاءة الطاقة في المنطقة العربية بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

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19:26ت م

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