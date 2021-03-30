سياسي / سمو ولي العهد يُجري اتصالا هاتفيا بسلطان عُمان



نيوم 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير

وتم خلال الاتصال بحث التحديات البيئية التي تواجه المنطقة ، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، وما تضمنه إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

وقد أبدى جلالة السلطان ترحيبه بمبادرات سمو ولي العهد ومساندة سلطنة عمان لكافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

// انتهى //

19:10ت م

0206



نيوم 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم بجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.وتم خلال الاتصال بحث التحديات البيئية التي تواجه المنطقة ، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، وما تضمنه إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.وقد أبدى جلالة السلطان ترحيبه بمبادرات سمو ولي العهد ومساندة سلطنة عمان لكافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.// انتهى //19:10ت م0206

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