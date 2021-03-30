السعودية اليوم / رئيس جامعة الطائف يفتتح الموتمر الدولي الأول للسيدات في علم البيانات



الطائف 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

افتتح رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري -بالتعاون مع جامعة ستانفورد- اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الأول للسيدات في علم البيانات افتراضياً ، بمشاركة نخبة من المتحدثات الأكاديميات والمهتمات بعلم البيانات وتطبيقاته .

ويهدف المؤتمر إلى نشر آخر ماتوصلت له الأبحاث العلمية في مجال علم البيانات ودعم التحول الرقمي وأهميته، متوافقاً مع رؤية 2030.

ويقدم المؤتمر -على مدى يومين- ورش عمل وجلسات افتراضية مصاحبة لتقديم الأوراق العلمية المقبولة لنشرها في منفذ نشر ‏IEEExplore.

وأوضحت الجامعة أنه تم قبول 63 ورقة علمية من عدة دول حول العالم ، مبينة أن الحضور والمشاركة مفتوحة للجنسين و عرض الأوراق العلمية أثناء المؤتمر فقط مخصص للسيدات.

// انتهى //

19:00ت م

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