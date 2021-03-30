السعودية اليوم / شعار مهرجان ورد الطائف (16) بأنامل فتاة الورد



الطائف 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

فازت الطالبة بقسم تصميم الجرافيك بجامعة الطائف وريف يوسف آل حميدان بالمسابقة التي أطلقتها أمانة محافظة الطائف لتصميم شعار مهرجان الورد الطائفي في دورته (16) تحت شعار "ورد الطائف يجمعنا" .

وجاءت هذه المبادرة من أمانة محافظة الطائف لمشاركة المبدعين والمبدعات من أبناء الوطن في إظهار مهاراتهم التصميمية والإبداعية ليكون للورد الطائفي بصمة مميزة بأيدٍ وطنية ، وقد جذبت المسابقة اشتراك العديد من المتنافسين، وأوضحت الطالبة وريف أن فكرة تصميم شعار الورد الطائفي جاءت من منطلق الإبداع لديها بتصميم الشعارات، فبدأت بفلسفة دمج عدد الدورة لمهرجان الورد (16) في الشعار ليترابط الورد بالعدد ، مجسدة حرف المحافظة الأول ( T ) باللغة الإنجليزية لتناسبه شكلا مع ساق الوردة مع استعمال التايبوجرافي.

وأعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لمعالي محافظ الطائف سعد الميموني -الذي قام بتكريمها- ولكلماته التشجيعية ، ولأمانة محافظة الطائف على إتاحة هذه الفرصة للمبدعين واحتضان مواهبهم.

// انتهى //

18:42ت م

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