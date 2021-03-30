السعودية اليوم / الملكية الفكرية تسجل علامات الدارة التجارية



الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واس

أوضح المتحدث الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز سلطان العويرضي أنه سعيًا من الدارة لحماية حقوقها المادية والأدبية وحقوق الجهات والمؤسسات والأفراد الذين تتعامل معهم فقد عملت على تسجيل علاماتها التجارية المعتمدة لديها لتكون علامات تجارية مسجلة بشكل رسمي لدى الهيئة

وأهاب بالجميع إلى مراعاة حقوق الملكية الفكرية لعلامات الدارة التجارية المسجلة حتى تاريخه، مؤكدًا أنها ستعمل بكل السبل النظامية والقانونية للحفاظ على تلك الحقوق.

// انتهى //

18:41ت م

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الرياض 17 شعبان 1442 هـ الموافق 30 مارس 2021 م واسأوضح المتحدث الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز سلطان العويرضي أنه سعيًا من الدارة لحماية حقوقها المادية والأدبية وحقوق الجهات والمؤسسات والأفراد الذين تتعامل معهم فقد عملت على تسجيل علاماتها التجارية المعتمدة لديها لتكون علامات تجارية مسجلة بشكل رسمي لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهي الجهة الرسمية المخولة بالعناية بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية.وأهاب بالجميع إلى مراعاة حقوق الملكية الفكرية لعلامات الدارة التجارية المسجلة حتى تاريخه، مؤكدًا أنها ستعمل بكل السبل النظامية والقانونية للحفاظ على تلك الحقوق.// انتهى //18:41ت م0199

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