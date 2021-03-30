السعودية اليوم / الزنيدي يدشن نادي الموهبة الصناعي بالوجه



الوجه 17 شعبان 1442ه الموافق 30 مارس 2021 م واس

دشن نائب المحافظ المساعد للكليات التقنية للبنين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورعادل الزنيدي, في الوجه أمس , نادي الموهبة الصناعي بالمعهد الصناعي الثانوي.

جاء ذلك خلال زيارته للكلية التقنية والمعهد الصناعي والمعهد الصناعي بالمحافظة , حيث اطلع على الأقسام التدريبية بالكلية والمعهد, والتقى بالمدربين والمتدربين.

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18:30ت م

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