شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يطلق حملة تبرعات عالمية لدعم الفئات المحتاجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تستمر 50 يوما تحت شعار "تعرّف وساهم"

- الحملة تجسيدا للدور الإنساني النبيل للمملكة وترسيخا لمسيرتها الإنسانية

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, حملة تبرعات لمساعدة الفئات المحتاجة حول العالم بعنوان "تعرّف وساهم"، وتهدف إلى دعم برامج السلال الغذائية، ورعاية الطلاب والمدرسين و تجهيز المدارس، ورعاية الأمومة والطفولة، ومكافحة العمى، و إجراء الجراحات العامة و المختصة، و تجهيز مراكز غسيل الكلى، ومكافحة جائحة كورونا ، وكفالة الأيتام، وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم المزارعين والصيادين، وتجهيز المخيمات وحفر الآبار، وتوفير كسوة الشتاء وكسوة العيد، وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية، ويجري تقديم تلك البرامج في العديد من الدول ذات الاحتياج حول العالم.

وتستهدف الحملة - التي تستمر 50 يوماً – تجسيد الدور الإنساني النبيل للمملكة وترسيخ مسيرتها الإنسانية، ودعم وجود ومشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة في جميع المجالات الخيرية والإنسانية عالمياً.

ويتيح المركز من خلال حملة "تعرّف وساهم" العديد من طرق وقنوات التبرع، عبر بوابة التبرعات الإلكترونية الخاصة بالمركز على العنوان التالي (donate.ksrelief.org) وعبر منصة إحسان من خلال الرابط التالي : https://ehsan.sa/rescue ومن خلال الرسائل النصية على الرقم ( 5565 )، أو عبر نقاط التبرع في الأركان التابعة للمركز في المجمعات التجارية التي سيتم تدشينها في الأيام القليلة القادمة في عدة مناطق بالمملكة.

وتأتي الحملة انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، وامتداداً للدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية في هذا المجال.