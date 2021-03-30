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شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يدشن برنامج شريك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30
محمد بن سلمان يدشن برنامج شريك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
يهدف إلى تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليمياً وعالمياً
متابعات الخليج 365 - واس
دشن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
تعزيز مكانة السعودية:
ويهدف برنامج شريك إلى تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليمياً وعالمياً، وتعزيز مكانة حكومة المملكة العربية السعودية كونها داعم للتجارة وتتسم بالقدرة على الابتكار والإبداع.
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