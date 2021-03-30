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محمد بن سلمان يدشن برنامج شريك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

محمد بن سلمان يدشن برنامج شريك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

يهدف إلى تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليمياً وعالمياً

متابعات الخليج 365 - واس

دشن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

تعزيز مكانة

ويهدف برنامج شريك إلى تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليمياً وعالمياً، وتعزيز مكانة حكومة المملكة العربية السعودية كونها داعم للتجارة وتتسم بالقدرة على الابتكار والإبداع.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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