إجراءات احترازية للقطاع البلدي في رمضان والسماح للمولات ومراكز التسوق بالعمل 24 ساعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الإجراءات الاحترازية والأنشطة الخاضعة لإشراف القطاع البلدي في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

إجراءات:

ونشرت الشؤون البلدية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء إنفوجرافيك يبين الإجراءات الاحترازية بالمنظومة البلدية والتي تهدف إلى مضاعفة الرقابة الميدانية واستمرار التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

تسوق صحي:

في سياق آخر، أكدت الوزارة أن منظومة القطاع البلدي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تحرص على ضمان توفير بيئة تسوق صحية وآمنة، من خلال إصدار ونشر البرتوكولات الصحية لكافة الأنشطة، بغرض التدرج نحو العودة للحياة الطبيعية، ضمن إجراءات تؤمن الحماية وتحافظ على سلامة الجميع، وتتحول مع الممارسة إلى ثقافة حياتية تقوم على مبدأ واعٍ من الوقاية والاحتراز.

وشددت أنها لن تتردد في إيقاع أشد العقوبات بحق المنشآت المخالفة، أو المتهاونة وعدم الملتزمة بالتدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، داعية في الوقت ذاته الجميع إلى الالتزام والتعاون من أجل إنجاح الجهود الحكومية.



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