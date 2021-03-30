ماذا تعرف عن يوم الطبيب العالمي وسر اختياره؟ 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

وجه أمين عام اتحاد المستشفيات العربية والخبير الصحي البروفيسور توفيق خوجة، تقديره لأبطال الصحة لجهودهم الكبيرة في مواجهة كورونا، مبينًا أن جميع الكوادر الصحية من أطباء وتمريض وفنيين والإداريين يستحقون كل العرفان والشكر، فمنذ انتشار كورونا وهم يبذلون كل الجهد في إنقاذ المرضى وعلاج المصابين.

مواجهة الوباء:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، إن ذكرى يوم الطبيب العالمي تمر هذا العام في ظروف استمرار جائحة كورونا، ووقوف الأطباء وكافة أعضاء الفرق الطبية في خطوط الدفاع الأولى عن صحة وحياة المواطنين في كل دول العالم، ليواجهوا بأنفسهم خطورة الوباء في رسالة إنسانية منهم إلى البشرية، فأقل ما نستطيع تقديمه في يوم الطبيب رسالة تحية وشكر لكل طبيب وطبيبة، وعلى المجتمع تقدير تلك التضحيات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاحات.

تسخير الخبرة والوقت:

ولفت إلى أن الأطباء ما زالوا يخوضون حرباً شرسة ضد فيروس “كوفيد١٩”، فجميعهم سخروا خبراتهم ووقتهم وحياتهم من أجل تقديم الرعاية الطبية للمصابين بـ كورونا، فلزاماً على المجتمع دعم الكادر الصحي بجميع فئاته عبر الالتزام بالتعاليم والإرشادات والحرص على أخذ اللقاح الواقي من الفيروس.

ذكرى استخدام التخدير:

وتابع خوجة أن يوم 30 مارس جاء تخصيصه من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للطبيب في ذكرى استخدام التخدير في العمليات الجراحية لأول مرة، في 30 مارس 1842، أي منذ 179 عاماً، وخصصته من ذلك الوقت الولايات المتحدة الأمريكية ليكون يوم الطبيب الوطني لديها، وتم الاحتفال به للمرة الأولى في ولاية جورجيا في 30 مارس 1933، وشمل الاحتفال إرسال بطاقات بريدية إلى الأطباء وزوجاتهم، ووضع باقات من الزهور على قبور المتوفين من الأطباء، ومنهم الدكتور كروفورد لونغ، الذي استخدم التخدير لأول مرة في الجراحات إلى أن أصبح هذا الاحتفال قائماً في جميع الدول العالمية.



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