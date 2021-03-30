معلومات عن جزيرة المرجان بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية من المملكة

مدينة الدمام هي عاصمة المنطقة الشرقية وبها العديد من الأنشطة المختلفة ومن أهمها الأنشطة السياحية خاصة عند منطقة كورنيش الدمام وأهم الجزر به وهي جزيرة مرجان، التي تمتد داخل المياه وتتصل بالدمام عن طريق جسر، في مقدمتها نجد قرية الدلافين، وتتمتع بالعديد من المناظر الطبيعية الخلابة التي تجذب العائلات السعودية والمقيمين في المملكة.

معلومات عن جزيرة المرجان

تقع جزيرة المرجان في مدينة الدمام وعلى بقعة جميلة من شواطئها الخلابة التي تتمتع بالمناظر الطبيعية بين الخضرة والمياه والأشجار العالية المتنوعة والمظلات الخاصة بالاستراحة.

يمكنك في جزيرة المرجان التي تبعد عن الكورنيش بحوالي 1800 متر أن تتمتع بالتنزه والمشي والغوص والسباحة والجولات البحرية. تتمكن العائلة من التمتع بقرية الدلافين والعروض المستمرة الرائعة. يتمكن الأطفال من ممارسة الألعاب المائية المتنوعة التي تجذب الأطفال والكبار. التنزه على كورنيش الدمام مراقبة المياه والمناظر الطبيعية أو الجلوس وقراءة كتاب هي متعة لكثير من الزوار الذين يبحثون عن الهدوء والراحة النفسية.

مواصفات جزيرة المرجان.

تتمتع جزيرة المرجان بموقع فريد في مدينة الدمام وكورنيش الدمام.

تكسوها الخضرة في كل مكان من بساط أرضي وأشجار عالية ونخيل.

تتمتع بالهدوء والراحة النفسية والجمال الطبيعي.

المناظر المطلة على الكورنيش تزيد من جمال المكان ويمكن مراقبة الأشياء من خلال البرج في وسط الجزيرة.

الجزيرة مفتوحة على مدار اليوم مما يناسب جميع الزائرين.

توافر الخدمات اللوجستية من مطاعم وفنادق وألعاب، وأماكن السير وأماكن الجلوس والراحة.

الرحلات البحرية من خلال السفن السياحية التي توفر الطعام والشراب ومتعة المناظر الطبيعية ليلاً ونهاراً.

مدينة الدمام

من المحافظات الهامة في المنطقة الشرقية والمأهولة بالسكان منذ القدم والتي تحيطها المياه من ثلاث جوانب مما جعلها مركز جذب سكاني ومركز للأنشطة المتعددة ووجهة سياحية.