الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

فيديو.. اعتراض طائرة بدون طيار من القوات الجوية على الحدود السعودية اليمنية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو لحظة اعتراض طائرة بدون طيار من القوات الجوية الملكية السعودية على الحدود السعودية اليمنية.

اعتراض مسيرتين:

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا باتجاه المملكة.

وأوضح التحالف أنه تم اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان.

استهداف المدنيين:

وأشار التحالف إلى استمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتابع التحالف: “نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

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