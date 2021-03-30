فيديو.. اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو نشره تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.

اعتراض مسيرتين:

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا باتجاه المملكة.

وأوضح التحالف أنه تم اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان.

استهداف المدنيين:

وأشار التحالف إلى استمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتابع التحالف: “نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

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