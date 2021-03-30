توقعات بدرجات حرارة أعلى من المعتاد خلال شهر رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير الخاص بالملامح المناخية لشهر رمضان المبارك خلال الفترة من 13 أبريل إلى 12 مايو 2021م، حيث تقع معظم هذه الفترة خلال فصل الربيع أرصادياً.

الضغط الجوي:

وأوضح التقرير، أن معلومات الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر “المقارن” يتضح أنه تتأثر المنطقة الغربية من المملكة بكتلة هوائية مدارية دافئة ورطبة تترافق مع امتداد منخفض البحر الأحمر الحراري من الجنوب الغربي خلال شهري أبريل ومايو, حيث يتعمق منخفض شبه الجزيرة العربية الحراري على الجزء الشرقي منها حتى الجزء الأوسط وتصل أدنى قيمة له خلال شهر مايو.

وحول معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى، أشار التقرير إلى استمرار ارتفاع معدلاتها بشكل عام حيث إن أعلى معدلات درجات حرارة عظمى سجلت على مكة المكرمة تصل إلى 42°م، تليها المنطقة الشرقية وتتراوح المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية بمعدل ما بين 28°م الى 34°م، كما تتسم معدلات درجات الحرارة الصغرى بأدنى قيم على منطقة الحدود الشمالية ومرتفعات جبال عسير .

معدل الأمطار:

وعن معدلات الأمطار في شهر رمضان بين التقرير المناخي أن تركيز معدل الهطول المطري في النصف الأول من شهر رمضان بشكل عام على مرتفعات جبال عسير وحتى مكة المكرمة تليها منطقة الرياض وفي النصف الثاني، يبدأ تركيز الهطول المطري بالانحسار على منطقة مكة المكرمة ومرتفعات جبال عسير بشكل خاص.

درجات الحرارة:

وعن التوقعات الأولية لأجواء رمضان يشير التقرير إلى أن شهر رمضان والممتد من شهر أبريل إلى مايو لهذا العام ستكون تشير التوقعات الاحتمالية بمشيئة الله تعالى إلى أن معدلات درجات الحرارة أعلى من المعدل على جميع أجزاء المملكة ويصل أقصاها على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وفيما يتعلق بالتوقعات الشهرية للأمطار خلال شهر رمضان تشير التوقعات الاحتمالية بمشيئة الله تعالى إلى هطول الأمطار بأعلى من المعدل على منطقة مكة المكرمة “مكة المكرمة، جدة، الطائف” وحول المعدل على أغلب مناطق المملكة.

شذوذ مناخي:

ونبه التقرير إلى احتمالية وجود بعض حالات الشذوذ المناخي التي تسمى بالحلات المتطرفة وتهطل منها أمطار شديدة الغزارة علماً بأنها لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي يبثها المركز الوطني للأرصاد.

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