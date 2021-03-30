شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران العُماني يستأنف رحلاته إلى الرياض بعد غدٍ «الخميس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن الطيران العُماني عبر حسابه على موقع «تويتر» استئناف رحلاته المجدولة بعد غد (الخميس) إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بواقع 4 رحلات أسبوعيا.

وأكد الطيران العُماني التزامه بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي خلال مراحل الصعود والهبوط من الطائرة وسيرتدي كافة أفراد الأطقم الجوية الأردية الطبية الواقية إلى جانب تقديم خدمات ضيافة معدلة لضمان السلامة مع حرصه على دعوة المسافرين على متن رحلاته إلى ارتداء الكمامات في مطارات عُمان، إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الأخرى التي تضمن سلامة الضيوف المسافرين والأطقم الجوية في الأوقات كافة.

يذكر أن الطيران العُماني استأنف رحلاته إلى مدينة الدمام في 28 مارس الجاري بواقع 4 رحلات أسبوعيا تربط بين الوجهتين.