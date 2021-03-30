«المبارزة» تُكرّم أول 3 سعوديات محكَّمات في تاريخ المملكة

حرص رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، على تكريم 3 حكمات سعوديات، بعدما أصبحن أول من يقتحم هذا المجال في تاريخ المبارزة بالمملكة، وذلك بعد اجتيازهن دورة الحكمات المستجدات في المبارزة للسيدات.

وكرَّم رئيس اتحاد المبارزة، أول 3 حكمات في تاريخ المملكة، وهن؛ ملاك السلطان، وهناء حلمي، ووديان المالكي، عقب اجتياز الدورة التي نظمها الاتحاد السعودي، نظري وعملي، واختُتمت فعالياتها بين أروقة معهد إعداد القادة بمدينة الرياض.

وجاء التكريم على هامش بطولة المملكة للمبارزة للسيدات «الجولة الفضية»، التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة بالخبر.

من جانبها، أبدت ملاك السلطان سعادتها الغامرة باجتياز أول دورة تحكيم للسيدات في رياضة المبارزة، مشيرةً إلى أنها تتطلع إلى طموحات أعلى بعد تجاوز تلك الخطوة المهمة بالحصول على الشارة الدولية.

وقدمت السلطان الشكر إلى الاتحاد السعودي للمبارزة على إتاحة الفرصة لتطوير مهاراتها، فيما أوضحت هناء حلمي، أن الدورة شملت قانون وأساسيات تحكيم المبارزة، والأخطاء في الأسلحة الثلاثة «الابيه والسايبر والفويل» وتسجيل المباريات، مبدية سعادتها وفخرها بقيادة أولى بطولات السيدات في الموسم الحالي الأسبوع الماضي.

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