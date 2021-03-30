فيروس كورونا.. وزارة الصحة تعلن ارتفاع عدد الحالات الحرجة لـ694 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن دخول 20 شخصًا مصابًا بكورونا نطاق الحالات الحرجة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ الإجمالي 694 حالة حرجة، وفق «الإخبارية».

وأكدت الوزارة تسجيل 556 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات، ودعت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة أفراد المجتمع للوصول جميعًا إلى بر الأمان.

وحثت وزارة الصحة على المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ لقاح كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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