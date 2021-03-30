«صحة جازان» تنظم فعاليات الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان

نظمت صحة جازان ممثلة بادارة التوعية الصحية وإدارة طب الأسنان فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان، بمركز كادي مول وفي عدد من المستشفيات والمراكز الصحية.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية صحة الفم والأسنان والعناية بها تجنب مخاطرها إضافة إلى تفعيل الدور التوعوي للأسر تجاه حماية الأطفال والحفاظ على أسنانهم والتي تساعد في تحسين العادات الصحية لهم.

وتضمنت فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان على العديد من المعارض والأركان التوعوية إضافة إلى عيادات متنقلة يتم من خلالها تقديم فحص الزوار وتقديم الاستشارات والنصائح لهم.