«طقس الأربعاء».. 7 مناطق تتأثر برياح سطحية وسحب ممطرة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غدٍ الأربعاء، سماءً غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: «حائل، الجوف، والحدود الشمالية»، فيما تنشط الرياح السطحيَّة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «الرياض، المدينة المنورة، القصيم وشمال المنطقة الشرقية».

ويشهد البحر الأحمر، رياحا سطحية جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة، على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وقد يصل إلى مترين ونصف المتر شمالًا، وحالته خفيف إلى متوسط الموج جنوبًا، متوسط الموج إلى مائج (شمالًا)

أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-35كم / ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بدرجات الحرارة، غدا على معظم مناطق المملكة بالدرجة المئوية: