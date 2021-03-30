7 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية، وتصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات اليومية بالفيروس فسجلت 228 حالة.

وسجلت المنطقة الشرقية 93 حالة وسجلت مكة المكرمة 87 حالة، والقصيم 27 والحدود الشمالية 26 والمدينة المنورة 23 وحائل 22 وعسير 17 حالة. فيما سجلت منطقة تبوك 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسجلت جازان 8 حالات والجوف 6 ونجران 4 والباحة 3 حالات.

وكانت وزارة الصحة، حثت الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بالفيروس، وبيّنت الوزارة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، كما أتاح تطبيق «صحتي» حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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