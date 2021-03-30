أخبار السعودية اليوم.. مهلة من «التأمينات» لاستكمال بيانات أجر العامل غير السعودي.. وشرط سعودي للمساهمة في إعادة إعمار سوريا

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021م منها: «التأمينات» تحدد مهلة لأصحاب العمل لاستكمال بيانات أجر العامل غير السعودي، وتراجع أسعار الذهب بالسوق السعودية، وإغلاق 9 مساجد في 7 مناطق بسبب إصابات كورونا.

«التأمينات» تحدد مهلة لأصحاب العمل لاستكمال بيانات أجر العامل غير السعودي

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل لاستكمال بيانات الأجر الخاضع للاشتراك للعامل غير السعودي الذي لم يتم استكمال بيانات أجره خلال مهلة التسجيل النظامية قبل أن تقوم المؤسسة بتحديد الأجر الخاضع للاشتراك واعتماده.

وزير الخارجية: التسوية السياسية بإشراف أممي شرط المساهمة في إعادة إعمار سوريا

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن التسوية السياسية بإشراف أممي الحل الوحيد للأزمة السورية، وشرط المساهمة في إعمار سوريا.

تراجع أسعار الذهب بالسوق السعودية.. الجرام يبدأ بـ119.91 ريالًا

تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية، مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميًا.

إغلاق 9 مساجد في 7 مناطق بسبب إصابات كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 9 مساجد مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 51 يومًا 405 مساجد تم فتح 382 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

«هدف»: إيداع مبالغ الدعم للمنشآت المحدثة بياناتها

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» منشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لتحديث بياناتها إلكترونيًا، وتسجيل العنوان الوطني للمنشأة في https://taqat.sa حسابها بالبوابة الوطنية للعمل «طاقات».

متى يتم إيداع دعم التوظيف للمنشآت لشهر مارس؟.. «هدف» يجيب

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» موعد صرف التوظيف للمنشآت لشهر مارس.

«الجوازات» توضح صلاحية تأشيرة الخروج النهائي

أوضحت المديرية العامة للجوازات صلاحية تأشيرة الخروج النهائي، ردًا على استفسارات المقيمين والمواطنين.

بالفيديو.. مصور سعودي يوثق مطاردة طائر اليُسْر للجراد جنوب الرياض

وثق المهتم بالحياة البرية، محمد اليوسفي، قيام طيور اليُسْر بملاحقة الجراد والقضاء عليه وأكله، جنوب الرياض، مطالبًا بعدم مطاردتها لدورها البيئي الكبير.

«الزكاة والدخل» تمنح خدمات أنظمة البيع مهلة لتسجيل بياناتهم

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مقدمي خدمات أنظمة البيع ومزودي أجهزة البيع ومقدمي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية، لتسجيل بيانات التواصل الخاصة بهم لدى الهيئة قبل تاريخ الثلاثين من شهر أبريل المقبل، وذلك بهدف التواصل معهم من أجل ضمان توافق أنظمتهم مع متطلبات وضوابط الفوترة الإلكترونية.

أمانة مكة تتخذ عدة إجراءات خلال رمضان: تعليق البوفيهات ومنع موائد الطعام

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف أن الأمانة تعمل على تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المطاعم والمحلات التجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية بمكة المكرمة، وذلك ضمن الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزير الداخلية يشيد بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر: تحميان الطبيعة

أعلن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الثلاثاء، تدشين حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

الحربي عن طقس الثلاثاء: سحب رعدية على مناطق عدة

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، نشوء سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية نشطة على بعض المناطق، اليوم الثلاثاء.

بالفيديو.. محامٍ يكشف حيلة جمع من خلالها متسولان مليون ريال

كشف المحامي سلطان العنزي، عن حيلة لمتسولين اثنين جمعا من خلالها مليون ريال، من خلال الاتفاق على رفع قضية دين امام المحكمة ثم استجداء سداده واقتسام المال بينهما. مشيرًا إلى أن 86 بالمائة من المتسولين المقبوض عليهم من غير السعوديين.

6 ضوابط للإعلان الإلكتروني لاستقدام وتقديم الخدمات العمالية

كشفت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، عن ستة ضوابط للإعلان الإلكتروني لأنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وفقًا لما نصت عليه الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة.

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