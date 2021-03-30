وزير الثقافة يتوقع مستقبلًا واعدًا للحرفيين والحرفيات في مجال البناء التراثي

توقّع وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن فرحان، مستقبلًا واعدًا للحرفيين والحرفيات المتخصصين في تقنيات البناء التراثي، مع توسع المملكة في مشاريع الترميم والصيانة.

وقال وزير الثقافة –عبر حسابه على تويتر-: «مستقبل كبير أمام الحِرفيات والحِرفيين المتخصصين في تقنيات البناء التراثية، في ظل دعم كبير تحظى به مواقع التراث الثقافي عبر مشاريع الترميم والتأهيل التي تنفذها هيئة التراث.. القادم دائماً أجمل».

وكانت وزارة الثقافة دشنت اليوم مبادرة مع البريد السعودي لإصدار 12 طابعًا بمناسبة عام الخط العربي، تصدر على ثلاث دفعات.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- «بوصفه أيقونة ثقافية يُحتفى بها؛ وزارة الثقافة والبريد السعودي، تعززان حضور الخط العربي من خلال تدشين طوابع بريدية تحمل شعار مبادرة عام الخط العربي 2021».

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