محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مارس 2021، تراجعا كبيرا بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا لقاع أسبوعين.



وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وأنواع العيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) بين 30 جنيها و60 جنيها.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال تعاملات الثلاثاء، إلى 853.75 جنيه، كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) عند فتح تعاملات اليوم، لدى التجار ومحلات الصاغة، مسجلا 747 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، خلال تعاملات الثلاثاء، نحو 640.25 جنيه.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 498 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 426.75 جنيه.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، خلال تعاملات الثلاثاء، لدى التجار ومحلات الصاغة نحو 1688 دولارا.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21)، في تعاملات اليوم، نحو 5976 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، لأقل مستوى فيما يزيد على أسبوعين، بفعل قوة الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مع تنامي التوقعات بتحسن اقتصادي في ظل تقدم حملات التطعيم.

ويتأثر الذهب، الذي يُعتبر مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الاضطراب الاقتصادي، بارتفاع عائدات السندات، إذ إنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1706.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب 1704 دولارات، وهو أدنى مستوى منذ 12 مارس/آذار الجاري.

وهبط الذهب في التعاملات في السوق الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1707.30 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانغ الاستراتيجية في ديلي فيكس إن "العامل الرئيسي الذي يضغط على أسعار الذهب استمرار ارتفاع عائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل"، مضيفة أن ثمة هبوطا مستمرا في أسعار المعدن الأصفر رغم أنه من المفترض أن يرتفع بوصفه أداة تحوط في مواجهة التضخم.

وزاد من الضغط على الذهب صعود الدولار لأعلى مستوى في عام مقابل الين اليوم جراء مخاوف المستثمرين من النتائج المحتملة لانهيار صندوق التحوط ارشيجوس كابيتال.