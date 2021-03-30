شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «جرائم الاتجار بالأشخاص» تطالب بمنع استخدام كلمة «خادمة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ، إلى تشديد الرقابة على إعلانات الجهات غير المرخصة.

كما دعت اللجنة ، إلى وضع ضوابط إعلانات أنشطة الاستقدام امتداد لجهود المملكة في التصدي لجرائم الاتجار

بالأشخاص.

وشددت اللجنة على أهمية عدم المساس بكرامة العمالة الوافدة والمنزلية من في حكمهم ،من خلال العبارات والمفردات التى يجري تداولها في الإعلانات كعبارة "التنازل" أو "البيع " ، ومنع كتابة عبارة "خادمة أو خادم" واستبدالهما بعبارة "عامل أو عاملة " أو نشر صور شخصية أو بيانات هوية للعامل أو العاملة ولا يتضمن الإعلان تحميلها أى تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة مع ضرورة أخذ موافقتها قبل نقل الخدمة .