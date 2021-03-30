شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع سفلتة ومسارات لذوي الإعاقة بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت أمانة المنطقة الشرقية برامج "أنسنة المدن"، لجعل المدن أكثر ملاءمة وصديقة للإنسان من خلال مشاريعها التي تنفذها في مختلف المدن، لتطويرها وجعلها أكثر جاذبية.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، أن هذه المشاريع شملت تركيب مسار للمعاقين من البلاطات الـ PVC صفراء اللون بطول 2700 متر طولي على امتداد شارع 14 بحي الدواسر وتفريعاته في المنطقة المركزية بمدينة الدمام، وتركيب آخر من البلاط الإسمنتي (الانترلوك) بطول 375 متراً طولياً على امتداد شارع 13 وتفريعاته بالحي، وتركيب مسار للمعاقين من البلاطات الـ PVC صفراء اللون بطول 7000 متر طولي على امتداد طريق الخليج العربي والواجهة البحرية من التقاطع مع شارع الملك عبدالله حتى دوار الصدفة بحي الشاطئ الشرقي والسلام في مدينة الدمام، إضافة إلى تركيب مسار لذوي الإعاقة من البلاطات PVC صفراء اللون بطول 4300 متر طولي، على امتداد الواجهة البحرية في الكورنيش الجنوبي بمحافظة الخبر، مشيراً إلى أن مجموع أطوال مسارات ذوي الإعاقة البصرية بحاضرة الدمام بلغ 14375 متراً طولياً.

من جانب آخر انتهت أمانة الشرقية من تأهيل وإعادة سفلتة شوارع حي الخزامى بمحافظة الخبر ضمن برنامج صيانة الشوارع، للمحافظة على البنية التحتية لها بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة، شملت مربعين بالحي وبدأت بكشط واعادة سفلتة الشوارع الواقعة في نطاق المنطقة المحصورة ما بين شارعي 14 وطريق مجلس التعاون، وطريق الملك خالد وشارع العدل بن الحكيم الشيباني، ودهان وتخطيط الشوارع.

وفي الدمام أنتهت الأمانة من أعمال الصيانة بطريق الخليفة عثمان بن عفان، من تقاطعه مع طريق ابن المقفع، وحتى تقاطعه مع شارع الخليفة علي بن ابي طالب، استعداداً لافتتاح قريباً، وذلك ضمن مبادرة تطوير شبكة الطرق الحضرية وإعادة تأهيل المحاور الرئيسية بمدينه الدمام.

وتضمن المشروع تطوير الشارع الرئيسي والمحلي والأرصفة الجانبية ومواقف السيارات بطول ١٥٠٠ متر، وإعادة تنفيذ كامل طبقات الطريق شاملة إزالة طبقات التربة القديمة والسفلتة وإعادة تنفيذها بمساحة تزيد عن ٧٠ ألف متر مربع، إضافة إلى أعمال تصريف مياه أمطار تزيد عن ١٢٠٠ متر طولي، تتضمن ٧٠ مانهول لتصريف مياه أمطار وأعمال الإنارة بـ ١٦٠ عمود إنارة تجميلي وتركيب وسائل السلامة المرورية بمعدل ١٥٠ لوحة، وجاري العمل على دهانات الطرق وتجهيز أحواض الزراعة استعداداً لأعمال التشجير .