شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : تسجيل 556 إصابة جديدة وتعافي410 حالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة أنها لاتزال ترصد تزايد في خارطة الإصابات في المملكة وأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يُعد أمر مهم جدًا في هذه المرحلة، مهيبةً بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والتقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الإجتماعي منعاً لإنتشار كورونا وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

‬وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (556) حالة مؤكدة وتعافي(410) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5045)حالة منها (694) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (389422) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (377714) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (7)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6663) حالة "يرحمهم الله جميعاً"كما تم إجراء (57262) فحص مخبري جديد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).