الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

حريق في إطارات مركبات بأرض فضاء في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشر الدفاع المدني في الرياض حريقًا اندلع في إطارات مركبات بأرض فضاء بحي السلي.

لا إصابات:

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات – ولله الحمد.

ونشر المدني صوراً تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.



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