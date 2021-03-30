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حريق في إطارات مركبات بأرض فضاء في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

حريق في إطارات مركبات بأرض فضاء في الرياض

الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشر الدفاع المدني في الرياض حريقًا اندلع في إطارات مركبات بأرض فضاء بحي السلي.

لا إصابات: 

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات – ولله الحمد.

ونشر المدني صوراً تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.

حريق في إطارات مركبات بأرض فضاء في الرياض - متابعات الخليج 365

حريق في إطارات مركبات بأرض فضاء في الرياض - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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