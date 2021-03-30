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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30
حريق في إطارات مركبات بأرض فضاء في الرياض
الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات
متابعات الخليج 365 - الرياض
باشر الدفاع المدني في الرياض حريقًا اندلع في إطارات مركبات بأرض فضاء بحي السلي.
لا إصابات:
وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات – ولله الحمد.
ونشر المدني صوراً تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.
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