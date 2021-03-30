مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9635.34 نقطة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 19.71 نقطة ليقفل عند مستوى 9635.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

الأسهم السعودية اليوم:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 355 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 492 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ذيب، والإنماء طوكيو م، وكهرباء السعودية، ومجموعة فتيحي، والمواساة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، والجوف، والمملكة، وأبو معطي، وأنابيب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 14.4% و 3.26%.

الأكثر نشاطاً:

فيما كانت أسهم شركات ذيب، وكهرباء السعودية، وعسير، ودار الأركان، والإنماء طوكيو هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات ذيب، وكهرباء السعودية، وعسير، والإنماء طوكيو م ، ومتطورة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 365.60 نقطة ليقفل عند مستوى 24151.79 نقطة، وبتداولات بلغت 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 164 ألف سهم تقاسمتها 645 صفقة.

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