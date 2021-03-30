3 اعتقادات خاطئة عن صحة الأسنان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

متابعات الخليج 365- متابعة

يصادف الكثير من الأشخاص بعض المعتقدات الخاطئة المتعلقة بصحة الفم والأسنان عبر الإنترنت، وإليك الحقيقة وراء 3 اعتقادات منهم.

1- حمض الخل مفيد لـ صحة الأسنان

تنتشر مقولة مفادها أن الخل مفيد لتنظيف الأسنان، لكنه في الواقع يتسبب في تآكل مينا الأسنان، ولا ينصح باستخدامه أبداً.

2- المشروبات الغازية الخالية من السكر غير ضارة

يقول البعض أيضًا إن المشروبات الغازية الخالية من السكر غير ضارة بصحة الأسنان، لكن في الحقيقة فإن الأحماض المتواجدة في هذه المشروبات قد تؤدي لتآكل مينا الأسنان، أو التسوس

3- مضغ العلكة الخالية بديل عن فرشاة الأسنان

قد تساهم العلكة في تنظيف الأسنان، كما أنها تزيد من إفراز اللعاب الذي يساعد في معادلة الأحماض ولكن لن تغني العلكة أبداً عن استخدام فرشاة الأسنان، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

5 نصائح للحفاظ على سلامة أسنان الأطفال

ومن ضمن النصائح المقدمة للحفاظ على صحة وسلامة الأسنان للأطفال كانت الآتي:

1- احم أسنان طفلك بالفلورايد

2- إذا لاحظت تغيراً في لون أسنان طفلك، اذهب للطبيب

3- نظف أسنان الطفل بمجرد ظهور أول سن

4- قدم لهم الطعام النافع

5- لا تضع طفلك في السرير ومعه الرضاعة

ويُذكر أن هذا الأسبوع يصادف الأسبوع الخليجي لـ صحة الأسنان والفم، والذي يستمر من 25 مارس إلى 31 مارس.



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