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3 اعتقادات خاطئة عن صحة الأسنان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

3 اعتقادات خاطئة عن صحة الأسنان

هل العلكة مفيدة لسلامة الفم ؟

متابعات الخليج 365- متابعة

يصادف الكثير من الأشخاص بعض المعتقدات الخاطئة المتعلقة بصحة الفم والأسنان عبر الإنترنت، وإليك الحقيقة وراء 3 اعتقادات منهم.

1- حمض الخل مفيد لـ صحة الأسنان

تنتشر مقولة مفادها أن الخل مفيد لتنظيف الأسنان، لكنه في الواقع يتسبب في تآكل مينا الأسنان، ولا ينصح باستخدامه أبداً.

الحفاظ على سلامة الأسنان

2- المشروبات الغازية الخالية من السكر غير ضارة

يقول البعض أيضًا إن المشروبات الغازية الخالية من السكر غير ضارة بصحة الأسنان، لكن في الحقيقة فإن الأحماض المتواجدة في هذه المشروبات قد تؤدي لتآكل مينا الأسنان، أو التسوس

3- مضغ العلكة الخالية بديل عن فرشاة الأسنان

قد تساهم العلكة في تنظيف الأسنان، كما أنها تزيد من إفراز اللعاب الذي يساعد في معادلة الأحماض ولكن لن تغني العلكة أبداً عن استخدام فرشاة الأسنان، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

3 اعتقادات خاطئة عن صحة الأسنان (3)
أسنان صحية

5 نصائح للحفاظ على سلامة أسنان الأطفال

ومن ضمن النصائح المقدمة للحفاظ على صحة وسلامة الأسنان للأطفال كانت الآتي:

1- احم أسنان طفلك بالفلورايد

2- إذا لاحظت تغيراً في لون أسنان طفلك، اذهب للطبيب

3- نظف أسنان الطفل بمجرد ظهور أول سن

4- قدم لهم الطعام النافع

5- لا تضع طفلك في السرير ومعه الرضاعة

3 اعتقادات خاطئة عن صحة الأسنان (3)
أسنان الأطفال

ويُذكر أن هذا الأسبوع يصادف الأسبوع الخليجي لـ صحة الأسنان والفم، والذي يستمر من 25 مارس إلى 31 مارس.

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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