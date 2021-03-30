الزكاة والدخل تدعو مقدمي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية إلى تسجيل بياناتهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مقدمي خدمات أنظمة البيع ومزودي أجهزة البيع ومقدمي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية، لتسجيل بيانات التواصل الخاصة بهم لدى الهيئة قبل تاريخ الثلاثين من شهر أبريل المقبل، وذلك بهدف التواصل معهم من أجل ضمان توافق أنظمتهم مع متطلبات وضوابط الفوترة الإلكترونية.

فوترة إلكترونية:

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي للمساهمة في إنجاح مشروع الفوترة الإلكترونية، والذي تم الإعلان عن دخوله حيز التنفيذ في الرابع من ديسمبر من عام 2020م، والذي سيبدأ المكلفين بالعمل به إلزامياً ابتداءً من تاريخ الرابع من ديسمبر من العام الجاري.

أنظمة إلكترونية:

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل بأن الأنظمة الإلكترونية الخاصة بمقدمي خدمات أنظمة البيع ومزودي الأجهزة الخاصة بها وعموم مقدمي خدمات أنظمة الفوترة الإلكترونية، تُعَد ممكِّناً رئيساً لضمان تحقيق أعلى درجات نجاح مشروع الفوترة الإلكترونية، من خلال تسهيل الالتزام لدى المكلفين.

ودعت “الزكاة والدخل” الجميع إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بهذا الخصوص، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (هنا)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa)، مبينةً في ذات السياق بأنه يمكن القيام بخطوة تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي​.

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